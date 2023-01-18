خبير اقتصادي:الدفع الالكتروني يقلل من الفساد

خبير اقتصادي:الدفع الالكتروني يقلل من الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، اليوم الاربعاء، ان الدفع الالكتروني سيقلل من الفساد ويسيطر على سعر الصرف الدولار، فيما اعتبر مواطنون ان العملية غير ناجحة في العراق لضعف الحالة المعيشية لدى الكثير منهم.وقال انطوان في حديث  صحفي، ان “كل شي جديد يدخل في الحياة اليومية للمواطن يلاقي نوعا من الاعتراض والمقاومة لحين التعود عليه”، مبينا ان “هذه الحالة تحتاج الى عمليات قبل البدء بها من تثقيف وتوعية المواطن بأهمية الدفع الالكتروني والى توعية واعلام، وخاصة ان بعض المواطنين ثقافته بهذا الامر تعتبر بسيطة”.واضاف انه “بالرغم من عملية البدء في بطاقات الدفع الالكتروني ستكون في شهر حزيران المقبل لحين استيراد اجهزة ( POS)، واجهزة (ATM) إلا انه هناك خيار ايضا للدفع النقدي يمكن للمواطن استخدامه”.واكد انطوان ان “الدفع الإلكتروني له من المميزات الحسنة في استخدامه، وهو تقليل الأخطاء بحسابات النقدي، وكما يحمي الإنسان من انتقال الأمراض، ويقلل الفساد، كما سيفرض سيطرة على الدولار عندما تخرج رؤوس الأموال وتبييضها أي أنه ستكون هناك رقابة عليها، كما ان هذا الامر معمول به في كل دول العالم تقريبا”.وأصدر رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء( 17 كانون الثاني 2023) عدة قرارات من بينها تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل حياتنا، وتوجيه البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف و إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني.

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