خبير اقتصادي:العراق سيخسر أكثر من مليار دولار في الشهر الحالي جراء انخفاض أسعار النفط

خبير اقتصادي:العراق سيخسر أكثر من مليار دولار في الشهر الحالي جراء انخفاض أسعار النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الخميس، انخفاضا في إيرادات النفط العراقية خلال شهر كانون الأول الحالي. وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “إيرادات النفط في العراق من المتوقع أن تتراجع بأكثر من مليار دولار “.وأوضح أن ذلك يرجع الى “انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث هبط خام برنت إلى 72 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس إلى 68 دولارًا للبرميل”.يشار الى أن خبراء ومختصين يؤكدون على ضرورة تبني استراتيجيات اقتصادية مستدامة تحقق التنمية المستدامة وتحمي الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لتقلبات سوق النفط العالمية.

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