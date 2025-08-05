خبير اقتصادي:العراق ضمن الدول الأغلى عربيًا في أسعار البنزين

خبير اقتصادي:العراق ضمن الدول الأغلى عربيًا في أسعار البنزين
آخر تحديث:

  بغداد/ شبكة أحبار العراق- علّق الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (5 آب 2025)، على تصنيف العراق ضمن قائمة الدول العربية الأغلى في أسعار البنزين، معتبرًا أن ذلك يُعد مؤشرًا مقلقًا في بلد يُعد من كبار منتجي النفط.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “تصنيف العراق ضمن الدول الأغلى عربيًا في أسعار البنزين أمر يدعو للقلق، ويتنافى مع حقيقة أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة ويُنتج ملايين البراميل يوميًا”.وأضاف أن “تحمّل المواطن العراقي أسعارًا مرتفعة للوقود في بلد نفطي يعكس خللًا واضحًا في إدارة قطاع الطاقة، في ظل اعتماد متزايد على استيراد المشتقات النفطية بدل الاستثمار في المصافي الوطنية”.وبيّن التميمي أن “العراق يجب أن يكون من بين الدول الأرخص في أسعار الوقود لا الأغلى، لكن غياب الدعم الحكومي الكافي، وتهالك البنية التحتية للمصافي، والفساد في عقود التوريد، جميعها عوامل أسهمت في هذه الأزمة”.وشدد على ضرورة “إعادة النظر بسياسات التسعير، وزيادة الاستثمارات في القطاع التكريري، وتفعيل الرقابة على توزيع المشتقات النفطية للحد من التهريب والاستغلال”.واختتم التميمي بالقول: “إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة، فإن أسعار البنزين ستبقى عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن، رغم أن العراق بلد نفطي بامتياز”.وأكدت بيانات حديثة أن سعر البنزين في العراق يبلغ نحو 0.649 دولار للتر (850 دينار عراقي) بنهاية تموز 2025، ما يضع العراق في المركز الثامن بين أغلى الدول العربية من حيث السعر.وفق التصنيف، كانت الدول العربية بهذا الترتيب حسب السعر بالتر الواحد:

الأردن                1.530 $
المغرب               1.424 $
تونس                  0.872 $
سوريا                   0.817 $
لبنان                 0.739 $
الإمارات               0.702 $
السودان                0.700 $
العراق               0.649 $
عمان                 0.622 $

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *