خبير اقتصادي:العراق يخسر (7) مليارات دولار شهرياً جراء قانون الأمن الغذائي الفاسد

خبير اقتصادي:العراق يخسر (7) مليارات دولار شهرياً جراء قانون الأمن الغذائي الفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، الخميس، ان قانون الأمن الغذائي لم يطبق فعليا ولم يحقق الأهداف التي جاء من اجلها، لافتا الى ان العراق يخسر شهريا اكثر من 7 مليارات دولار بعد تطبيق بنود الورقة البيضاء.وقال الكعبي في حديث صحفي، ان “قانون الامن الغذائي لم يحقق أهدافه التي جاء من اجلها وصوت عليه البرلمان خصوصا ان الأسعار مازالت مرتفعة ولم تشهد استقرار او انخفاض إضافة الى عدم وجود جهات رقابية تسيطر على عملية الاستيراد والأموال التي تخرج من البلد”.وأضاف ان “الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة كانت سببا في تبييض الأموال وتهريب العملة من العراق، حيث ان الكثير من الأموال هربت من البلاد بحجة مزاد العملة والاستيرادات الوهمية”.وبين ان “مبيعات البنك المركزي ارتفعت الى اكثر من 250 مليون دولار يوميا، وشهريا الى اكثر من 7 مليارات دولار بعد تطبيق بنود الورقة البيضاء، وبالتالي لم يتحقق الهدف الأساسي للسيطرة على مزاد العملة وتشجيع المنتج الوطني، وبالتالي فأن كل ماطرح في هذه الورقة لم يطبق على ارض الواقع”.

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