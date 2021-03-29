خبير اقتصادي:المصالح الشخصية والحزبية وراء تعطيل تمرير الموازنة

خبير اقتصادي:المصالح الشخصية والحزبية وراء تعطيل تمرير الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، الاثنين، إن عدم تمرير قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، يقف خلفه لغز وحيد يرتبط بشكل مباشر بالكتل السياسية.وقال العبيدي في تصريح متلفز ، إن “اللغز الوحيد في عدم تمرير قانون الموازنة يتمثل بمواقف كتل سياسية تريد الاستفادة بشكل أكبر من أموال الموازنة لصالح مصالحها الشخصية والحزبية”، لافتا إلى أن “الخلافات السياسية على الموازنة ومحاولات إبقاء البلاد من دون موازنة كما حدث في العام السابق، هما من عطلا إقرار الموازنة الحالية”.وأضاف أن “تأخر الموازنة سيتسبب بانكماش الاقتصاد العراقي وتأثر المشاريع الاستثمارية في المحافظات بهذا التأخير بشكل كبير”.وأوضح العبيدي أن “البلاد تعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية وأي تأخير في الموازنة سيضع البلاد امام تحديات جديدة خصوصا وأن هناك فئة كبيرة تنتظر إقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المتأخرة منذ اكثر من عام”.وعن إمكانية هدر حصة المحافظات من الموازنة لصالح عمليات فساد قال العبيدي إن “هناك تداخلا كبير في عمل الحكومات المحلية والحكومة المركزية، لكن الوقت الحالي يتطلب من الأولى العمل بجدية في انشاء مشاريع تخدم المحافظات ومن الثانية تشديد الرقابة على تقديم الخدمات والقضاء على الفساد ان وجد في انشاء تلك المشاريع”.وعن إمكانية تغيير سعر صرف الدولار ، قال العبيدي إن “تغيير سعر الصرف بات من الماضي ولن تخطوا الحكومة هذه الخطوة على المدى القريب على اقل تقدير لأنها ستؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلك بالسوق وتضعف القيمة الشرائية بشكل أكبر”.

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