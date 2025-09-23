خبير اقتصادي:الوضع المالي العراقي في غاية الخطورة

خبير اقتصادي:الوضع المالي العراقي في غاية الخطورة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الثلاثاء، يؤكد أن أسعار النفط تتعرض لضغط أمريكي – أوروبي مباشر، إذ يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار حتى مستوى 55 دولاراً للبرميل خدمةً لأهداف انتخابية، ولتقليص العائدات الروسية بما يعجّل في إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية. ويشير المرسومي في حديث صحفي، إلى أن المفوضية الأوروبية تقترب من تخفيض السقف السعري للنفط الروسي من 60 إلى 47.60 دولار، فيما دعا ترامب نظراءه الأوروبيين إلى فرض رسوم كمركية تصل إلى 100% على النفط الروسي المصدَّر للصين والهند اللتين تستوردان 79% منه بأسعار مخفضة. ومع ضعف الطلب العالمي وزيادة إنتاج أوبك وخارجها، يضع المرسومي احتمالية أن تهبط الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة.هذا السيناريو يصفه خبراء آخرون بـ”الكارثة القادمة للعراق”، إذ أن الموازنة العراقية بُنيت على أساس 70 دولاراً كسعر مرجعي للبرميل. أي هبوط إلى حدود 50 دولاراً يعني عجزاً مضاعفاً، وارتفاع الدين الداخلي الذي بلغ مستويات قياسية، واحتمال دخول الدولة في أزمة سيولة لا تسمح بدفع الرواتب بانتظام، بل قد تؤجلها لشهرين أو ثلاثة أشهر في كل مرة.

