خبير اقتصادي:بعد انتهاء “الألعاب النارية” بين طهران وتل أبيب ستتجه أسعار النفط إلى الانخفاض

خبير اقتصادي:بعد انتهاء “الألعاب النارية” بين طهران وتل أبيب ستتجه أسعار النفط إلى الانخفاض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، الردّ الإسرائيلي على إيران فجر اليوم، بأنه “ألعاب نارية”، فيما أشار إلى أن أسعار النفط ستتجه نحو الانخفاض.وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة “فيس بوك” ، إن” الألعاب النارية التي أطلقت فجر اليوم ستدفع بأسعار النفط الخام نحو الانخفاض بعد تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية”.

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