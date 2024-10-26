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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تحالف السيادة يدعو إلى اجتماع القوى السنّية لحسم الرئاسة البرلمانية
خبير اقتصادي:بعد انتهاء “الألعاب النارية” بين طهران وتل أبيب ستتجه أسعار النفط إلى الانخفاض
مصدر مطلع:أمريكا أبلغت العراق قبل ساعة من الضربة الإسرائيلية تجاه إيران بأنها ستكون مجرد “دغدغة”
فوز النائب(أحمد الجبوري) بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
خبير اقتصادي:بعد انتهاء “الألعاب النارية” بين طهران وتل أبيب ستتجه أسعار النفط إلى الانخفاض
اليوم..أسعار صرف الدولار=153250 ديناراً
نائب:جهات سياسية إطارية متنفذة وراء تهريب الدولار إلى خارج العراق
النزاهة النيابية:سنضع حداً لهيمنة المصارف غير العراقية على نافذة بيع العملة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
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