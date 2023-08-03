خبير اقتصادي:حقول نفطية عراقية أصبحت من ضمن الحدود الكويتية الجديدة

خبير اقتصادي:حقول نفطية عراقية أصبحت من ضمن الحدود الكويتية الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (3 آب 2023)، اهم الحقول والرقع الجيولوجية المشتركة بين العراق- الكويت، ومدى احقية البلاد في بعض الحقول والرقع النفطية.  وقال المرسومي في تدوينة ، إن “اهم الحقول والرقع المشتركة بين العراق والكويت هي حقـــل الرميلـــة “، مبينا “حيث يشترك حقل الرميلة الجنـــوبي في مكمن واحد مع الكويت وهو مكمن السجيل الأعلى، مــن أصــل خمســة مكــامن”.وأوضح أن “حقل الرميلة يبلــغ طوله 75 كم منها 5 كم في الجانـب الكويتي، و70 كم في الجانب العراقي وموقــــع الإنتاج مـــن مكمـــن السجيل الأعلى يقـــع فـــي محطـــة الرتقة في الجانب العراقي، تقابلهـا محطة الرتقة أيضاً في الجانب الكويتي”.وبين الخبير الاقتصادي أنه “بسبب ترسـيم الحدود، بموجـب قـرار مجلـس الأمن الرقم 833، أُضيفت إلـى الجانـب الكويتي 9 آبار منتجة للنفط”. وتابع أن “حقل الزبير والذي يعدّ ثــاني هــذه الحقــول المنتجــة المشتركة مع الكويت، والــذي يشــترك فــي مكمــن واحـــــــــد أيضًا هو (قبة صفوان)، الذي يبعــــد عــــن مدينة صفوان العراقية 3 كم، وعــــن مدينة الرافضية الكويتية مسافة 12 كم “، مبينا انه “بسـبب ترسيم الحدود أيضاً، على وفق قـرار مجلـس الأمـن المرقم 833 أضيفت 103 آبار منتجة  للنفط”. وأشار الى أن “حقل خضر الماي يعد خطًا انحداري يقع على بعد 80 كم الى الجنوب الغربي من حقل الرميلة، ويقع الحقل على الحدود الكويتية العراقية في محافظة البصرة، وقد تم حفر البئر الاستكشافية الأولى فيه عام 1980 “، مضيفا أن “نتائج الحفر المسجلة تشير الى وجود نفط في تشكيل اليمامة، وغاز ونفط خفيف في تشكيل نجمة، تشمل المستودعات الرئيسة في هذه الرقعة، ونهر عمر، والزبير”.ونوه بأنه “سيتم نقل النفط المنتج عبر خط أنابيب جديد بطول 65 كم الى مستودع الزبير رقم 2 “.

ولفت الى أن “رقعة الفاو التي تقع في محافظة البصرة بالقرب من الحدود العراقية – الكويتية – الإيرانية، داخل منطقة تعرف بوجود إمكانات نفط مرتفعة في الجزء الجنوبي الشرقي من العراق، وحقل الزبير إلى الغرب، وحقول ابن عمر، والسيبة إلى الشمال والشمال الشرق”، مبينا أن “هيكل أم قصر رقم 349 يقع على بعد 12 كم الى الشرق من مدينة صفوان”. وأكد المرسومي، أن “رقعة جبل سنام التي تقع في محافظة البصرة على بعد 8 كم غرب صفوان وتضم جبل سنام هيكل رقم (351) ويبلغ طولها في العراق حوالي 5 كم، تم حفر أول بئر استكشافية سنام -1 في عام 1978 وأظهرت نتائج الحفر والتوقيت والسجلات وجود بقايا النفط في تكوينات الأحمدي، مشرف، المود، نهر عمر، الشعيبة والزبير”، مبينا أنه “سيتم تفريغ النفط المنتج عبر مشروع خط أنابيب جديد بطول (35) كم إلى مستودع الزبير-1 “. وختم المرسومي بالقول إن “حقل الدرة مشترك بين إيران والسعودية والكويت ولم يتحرك العراق لإثبات حقه رغم أن اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل”. وأحدث تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي تحدث فيه عما وصفه بـ “الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت”، ضجة في الأوساط الرسمية والشعبية.

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