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تحالف الفتح:الكاظمي متورط بعمليات فساد كبيرة
النزاهة النيابية: التجاوزات الكويتية س”تناقش” تحت قبة البرلمان
خبير اقتصادي:حقول نفطية عراقية أصبحت من ضمن الحدود الكويتية الجديدة
بالوثيقة..البنك المركزي يطالب المصارف بزيادة رأس مالها ما لايقل عن 400 مليار دينار عراقي
السوداني” يوجه ” بالتحرك الدبلوماسي تجاه إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
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- اقتصادية
النزاهة النيابية: التجاوزات الكويتية س”تناقش” تحت قبة البرلمان
خبير اقتصادي:حقول نفطية عراقية أصبحت من ضمن الحدود الكويتية الجديدة
بالوثيقة..البنك المركزي يطالب المصارف بزيادة رأس مالها ما لايقل عن 400 مليار دينار عراقي
السوداني” يوجه ” بالتحرك الدبلوماسي تجاه إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
السوداني يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة معوقات عمل مكاتب الصيرفة
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- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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- صورة وتعليق
خبير اقتصادي:حقول نفطية عراقية أصبحت من ضمن الحدود الكويتية الجديدة
وزير الموارد المائية: “نرجو ” من إيران وتركيا إعطاء حصة العراق المائية العادلة
بالوثيقة..ساكو لرشيد:سأتعامل مع رئيس الجمهورية الجديد..وخليك مع الإرهابي (ريان الكلداني)
الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟
تحالف الانبار :المحافظ سرق ملايين الدولارات من خلال مشاريع وهمية
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- اذاعة INN