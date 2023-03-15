خبير اقتصادي:حكومة السوداني ستكون عاجزة إذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل

خبير اقتصادي:حكومة السوداني ستكون عاجزة إذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، أن فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية في موازنة 2023، تصلان إلى أكثر من 87 ترليون دينار.وكتب المرسومي على صفحته في موقع فيس بوك، “ستدخل الموازنة في المسار الحرج إذا انخفض سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، إذ ستكفي الإيرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتان تصلان إلى أكثر من 87 ترليون دينار في موازنة 2023 !!!”. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، أمس الأول الاثنين، أن إجمالي موازنة العام 2023 يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، بعجز مالي يبلغ 63 ترليون دينار

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