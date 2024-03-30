خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية

خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، من “أزمة مديونية” تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.وقال المرسومي في منشور على موقع “فيس بوك”، ان “احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا”. وأضاف المرسومي، ان “النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022″، لافتا الى ان “نسبة الارتفاع  في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع”.واكد ان “هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي”. وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز موازنة 2024 الى 80 تريليون دينار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *