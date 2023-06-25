خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة

خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، أن إطلاق الموازنة والتخصيصات المالية المترتبة عليها شهريا سوف يضغط على سعر الدولار، والفجوة ستصبح أكبر بين السعر الرسمي والموازي.وقال المرسومي في حديث  صحفي، إنه “لانعول على انخفاض سعر الدولار الموازي بعد اطلاق الموازنة بل على العكس سوف يزداد، وهذه الفجوة ماتزال موجودة وهدفها تمويل التجارة مع إيران”.وأضاف أن “تحويلات الدولار الأمريكي ممنوعة بفعل المنصة الإلكترونية، وبالتالي هناك ضغط على السعر الموازي، بهدف تسديد المستحقات التي لدى إيران من تجارتها السلعية مع العراق”.وأشار إلى أنه “يفترض أن تكون هناك آلية للتعاون مع الولايات المتحدة بخصوص الحصار الاقتصادي ومنع دخول الدولار إلى إيران، وهذا كله أدى إلى الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي، وهذه الفجوة مرشحة للارتفاع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *