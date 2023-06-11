آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
البارزاني:زعماء الأحزاب الشيعية لا عهد ولا ميثاق لهم
البارزاني:خيانة الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم حزب طالباني بشأن الموازنة لن تنسى
(153) مليار دولار موازنة العراق نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب الفاسدين
ائتلاف المالكي:انسحاب حزب بارزاني من ائتلاف إدارة الدولة لن يعرقل عمل الحكومة
ائتلاف المالكي: أما تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أو اختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البارزاني:زعماء الأحزاب الشيعية لا عهد ولا ميثاق لهم
البارزاني:خيانة الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم حزب طالباني بشأن الموازنة لن تنسى
(153) مليار دولار موازنة العراق نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب الفاسدين
خبير اقتصادي:فرض الضرائب وفق المادة 42 من الموازنة ستكون كارثية على المواطن
تحالف الفتح:إقرار قانون النفط والغاز بعد الإقرار على قانون الموازنة
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
البارزاني:خيانة الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم حزب طالباني بشأن الموازنة لن تنسى
(153) مليار دولار موازنة العراق نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب الفاسدين
مصدر سياسي:السوداني سيزور مصر الثلاثاء المقبل خدمة للمشروع الإيراني
وزير مالية الإقليم يشكر العامري على تنفيذ شروط حزب بارزاني في قانون الموازنة
عبد المهدي:ثورة تشرين صناعة أمريكية إسرائيلية ضد إيران وسنبقى جنودا وخدما للإمام خامئني
-
- اذاعة INN