خبير اقتصادي: العراق يتعرض لمخاطر كبيرة في اعتماده على الغاز الإيراني

خبير اقتصادي: العراق يتعرض لمخاطر كبيرة في اعتماده على الغاز الإيراني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير في شؤون الطاقة، أحمد عسكر، الخميس، من المخاطر المتزايدة لاستمرار اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا أن هذا الاعتماد يمثل نقطة ضعف استراتيجية قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء وزيادة الأزمات الاقتصادية. وقال عسكر في تصريح صحفي، إن “توقف أو تقليص ضخ الغاز الإيراني يؤدي فورًا إلى فقدان آلاف الميغاواطات من القدرة الإنتاجية، ما ينعكس مباشرة على ساعات تجهيز الكهرباء ويعيد أزمة الانقطاع إلى الواجهة، خصوصًا في أوقات الذروة”.وأضاف أن “الاعتماد على مصدر واحد للوقود يعرض العراق لمخاطر كبيرة على مستوى أمن الطاقة، إذ يمكن لأي أعطال أو ضغوط خارجية أن تتحول إلى أزمة داخلية تمس حياة المواطنين والقطاعات الحيوية”.وأشار عسكر إلى أن “تداعيات نقص الكهرباء تمتد إلى الاقتصاد الوطني، من زيادة الاعتماد على المولدات الخاصة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى أعباء مالية إضافية على الحكومة لتوفير الوقود البديل، ما يشكل ضغطًا على الموازنة العامة”.وشدد على أن الحل لا يكمن في قطع الاستيراد بشكل مفاجئ، بل في وضع استراتيجية واضحة لتقليل الاعتماد الخارجي عبر تطوير الغاز المحلي، وتسريع مشاريع الربط والبنى التحتية، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الاستيراد خلال المرحلة الانتقالية. ويعتمد العراق منذ سنوات على استيراد الغاز الإيراني بمبالغ خيالية خلافا لأسعار السوق لتشغيل محطات الكهرباء، خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية، إلا أن هذا الاعتماد ظل عرضة للتوقفات المتكررة بسبب الخلافات السياسية والعقوبات الأمريكية على طهران.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *