- سياسية
السوداني: نحتاج الى إدارة مالية رشيدة والمعالجات تحتاج إلى وقت وصبر
ائتلاف المالكي: الإطار سيترك الخيار للنواب في التصويت على رئيس الحكومة المقبلة
حمودي الإيراني للسامرائي: سنصوت لك لرئاسة البرلمان المقبلة
بدر الإيرانية: خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
اليوم..تدشين الخط الملاحي بين ميناء أم قصر وميناء راشد الإماراتي
- عربية ودولية
(14) دولة تندد بقرار إسرائيل بإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة
غضب أمريكي من استيطان إسرائيلي في غزة
الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوماً جوياً صباح اليوم على كييف
إسرائيل تقرر إقامة (19) مستوطنة في الضفة الغربية لمنع قيام الدولة الفلسطينية
الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا والأخيرة تندد
- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي: العراق يتعرض لمخاطر كبيرة في اعتماده على الغاز الإيراني
خبير اقتصادي: تحقيق سيادة العراق وتطور اقتصاده بعد الخلاص من السلاح السائب
خبير اقتصادي: بإمكان العراق التحرر من التخفيضات الطوعية للإنتاج النفطي
- رياضية
السوداني يؤكد على استمرار الدعم للمنتخب العراقي لكرة القدم
اليوم ..المواجهة بين فريق زاخو ومضيفه العين الإماراتي
اليوم ..إقامة أربع مباريات ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم
لأول مرة ..العراق عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
بغداد تحتضن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
مصدر إطاري: فصائل الحشد طالبت ضمانات بعدم استهدافها ومشاريعها الاقتصادية مقابل “النزع”
الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية
وزير النقل الولائي محيبس يعبر عن سعادته باحتلال العراق رسمياً من قبل إيران من خلال قطارها!!
