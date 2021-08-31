خبير اقتصادي: لامشاريع في العراق دون دعم الدولة للاستثمار

خبير اقتصادي: لامشاريع في العراق دون دعم الدولة للاستثمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو المجلس الاقتصادي العراقي، الثلاثاء، عدم حصول أي صناعة او استثمار على دعم و تذليل للعقبات من قبل الدولة سيسهم بفشل المشاريع فشلا ذريعاً.وقال المشاط، خلال ملتقى الرافدين: “اذا كان رؤساء الهيئات والذين يحملون درجة وزير يشتكون من القرارات التي تعيق الاستثمار فماذا يفعل المستثمر حيال ذلك؟”.واضاف، أن “كل صناعة او استثمار لا يحصل على دعم و تذليل للعقبات من قبل الدولة سيسهم بفشل المشاريع فشلا ذريعاً”. 

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