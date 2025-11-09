خبير اقتصادي: لوك اويل الروسية في طريقها لبيع حصتها ومغادرة العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، الأحد،من تداعيات العقوبات الأميركية على شركة لوك أويل الروسية، المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 2 في العراق، مؤكداً أن هذه العقوبات بدأت تؤثر سلبياً على عمل الشركة في البلاد.وقال المرسومي في تدوينة: “بدأت العقوبات الأمريكية على شركة لوك اويل الروسية المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة / 2 تؤثر سلبيا على عملها في العراق اذ بدأت لوك اويل بإلغاء العقود مع الشركات الثانوية ولم تدفع رواتب الموظفين منذ شهرين بسبب رفض المصارف الحوالات المصرفية من الشركة الروسية وكذلك عدم قدرة الشركة على شراء الأدوات الاحتياطية وعدم قدرتها بيع مستحقاتها من النفط العراقي بالخارج حيث تم رفض اربع شحنات نفطية قبل اسبوع”.واضاف: “ويبدو ان لوك اويل في طريقها لبيع حصتها البالغة 75٪  في حقل غرب القرنة ومغادرة العراق قريبا وربما ستشتري احدى الشركات الأمريكية حصتها إذا ما تم تحويل صيغة الاستثمار من عقد الخدمة إلى عقد مشاركة للإنتاج وأي تأخير في عملية تصفية لوك اويل لإعمالها في العراق قد يؤدي إلى اضطراب الانتاج في الحقل الذي ينتج 420 الف برميل يوميا”.

