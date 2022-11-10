خبير اقتصادي يحذر الحكومة من ارتفاع نسبة التضخم

خبير اقتصادي يحذر الحكومة من ارتفاع نسبة التضخم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس، من ارتفاع التضخم في الاقتصاد العراقي الذي وصل إلى مراحل عالية قد تؤدي إلى الركود.وقال المشهداني في حديث صحفي، إنه “يجب على الحكومة الجديدة التصدي لارتفاع التضخم من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لمنع الوصول إلى مرحلة الركود في السلع”.وأضاف، أن “التضخم الذي يحصل الان حدث من أمرين الأول: بفعل تغيير سعر الصرف، والثاني فهو جراء اقتراض الحكومة السابقة من البنك المركزي لسد العجر المالي لديها”.وتابع، أن “البنك المركزي قام بتمويل الحكومة من العملة الجديدة، وبالتالي فأن عرض النقود أكثر من حاجة السوق المحلية سينتج عنه فقدان قيمتها”.وأشار إلى أن “أحد أسباب التضخم الأخرى هي ارتفاع نسبة الاستيراد للعراق وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلد”.

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