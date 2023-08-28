خبير اقتصادي: (50) مليون دولار شهرياً أرباح العراق جراء إيقاف تصدير النفط من الإقليم

خبير اقتصادي: (50) مليون دولار شهرياً أرباح العراق جراء إيقاف تصدير النفط من الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعمليات حسابية معقدة، فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا.وقال المرسوي في إيضاح ، إن “كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا

حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.220 الف برميل يوميا

الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا

الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا

صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا

الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا

معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل

واشار المرسومي الى أن “الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار .

صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا”.

وبين أن “الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)”، مؤكداً أن “استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر  بمقدار 400 الف برميل يوميا”.

وذكر أن خسارة العراق جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا

رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا

وتابع المرسومي أن “الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا، وهذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس”.

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