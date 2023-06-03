خبير اقتصادي:34% نسبة انخفاض إيرادات بيع النفط بين آيار 2002 وآيار 2023

خبير اقتصادي:34% نسبة انخفاض إيرادات بيع النفط بين آيار 2002 وآيار 2023
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، إن الإيرادات النفطية المتحققة للعراق لغاية نهاية آيار للعام الحالي  بلغت 37.222 مليار دولار، فيما كانت الإيرادات النفطية المتحققة لغاية آيار من العام الماضي  2022  قد بلغت 49.704 مليار دولار.وبين المرسومي، في تصريح صحفي، أن الانخفاض في الإيرادات النفطية خلال هاتين المدتين قد بلغ 12.704 مليار دولار، مشيرا الى ان نسبة الانخفاض بين هاتين المدتين بلغت 34%.وأوضح أن الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية العراقية يرتبط بانخفاض اسعار النفط العالمية وانخفاض انتاج النفط وصادراته بسبب قيود (اوبك+) التي خفضت الحصة الانتاجية للنفط العراقي بنحو 430 الف برميل يوميا فضلا عن توقف صادرات حقول كوردستان وكركوك منذ 25 آذار الماضي التي تصل إلى 470 الف برميل يوميا.وتابع قائلا، أن هذا الانخفاض سينعكس سلبا على مجمل الايرادات النفطية المتحققة عام 2023 قياسا بالإيرادات المتحققة في عام 2022 التي بلغت 115 مليار دولار وهو ما يلقي بظلاله القاتمة على موازنة 2023 المثقلة بالعجز الكبير التي تعتمد اساسا في ايراداتها العامة على الايرادات النفطية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *