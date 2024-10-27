خبير اقتصادي:(35) ألف مصنع متوقف عن العمل

خبير اقتصادي:(35) ألف مصنع متوقف عن العمل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- احصى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، المصانع المتوقفة في العراق بسبب قلة الدعم الذي تتلقاه، وقال إن تعدادها يصل الى 35 الفاً.وكتب المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوجد في العراق 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات منها 35 ألف مصنع متوقف.وأضاف أن أسباب توقف تلك المصانع تتعلق بقلة الدعم للوقود والطاقة الكهربائية، وفتح الاستيراد للسلع المستوردة التي تحظى بدعم حكومي في بلدانها.

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