خبير اقتصادي:44% من البضائع المستوردة دخلت العراق بشكل رسمي والباقي “كلك”

خبير اقتصادي:44% من البضائع المستوردة دخلت العراق بشكل رسمي والباقي “كلك”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، إن القطاع الخاص العراقيّ استورد عام 2022 سلعًا بقيمة تجاوز 37 مليار دولار.وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك ، إن” قيمة السلع المستوردة من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة للكمارك لم تزد عن 16.6 مليار دولار، رغم إن القطاع الخاص استورد بقيمة أكثر من 37 مليار دولار”.وأشار المرسومي، إلى إن”  قيمة السلع المستوردة والمسجلة رسميًا لم تزد عن 16.6 مليار دولار مقابل سلع بلغت قيمتها اكثر من 20 مليار دولار تم استيرادها من خلال منافذ كردستان او من المنافذ غير الرسمية، أي ان 44% فقط من الاستيرادات كانت من خلال المنافذ الرسمية.وفي السادس من اب المنصرم كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية، مشيرة إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن.

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