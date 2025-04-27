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- شبكة اخبار العراق
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المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
ائتلاف المالكي: الشرع لن يحضر مؤتمر القمة العربية في بغداد وإذا حضر سيقتل
نائب إطاري:ثلاثة عوامل رئيسة تمنع إعادة فتح الحدود مع سوريا
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
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- عربية ودولية
الأونروا: أهالي غزة في دوامة العنف والحرمان القاتل
تبادل بإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية وتدهور بالعلاقات
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل
بوتين يعلن عن انفتاح بلاده لمحادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
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- رياضية
مواجهات مهمة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
اليوم..أربع مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
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- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب يوجه تحذير إلى الناخبين..لا تنخدعوا مرة سادسة بهم لأنهم خونة وسراق وكذابين
مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
الولاء والارتباط..السوداني يسخر موارد العراق لمساعدة إيران جراء انفجار ميناء رجائي
حكومة السوداني بكاء وعزاء على انفجار ميناء رجائي في إيران
كتلة حقوق: نرفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
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- اذاعة INN