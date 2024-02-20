خبير اقتصادي:(90) تريليون دينار العجز في موازنة 2023

خبير اقتصادي:(90) تريليون دينار العجز في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، ارتفاع العجز في موازنة 2023 لنحو 90 تريليون دينار.وقال المرسومي في منشور على موقع “فيس بوك” ، انه “من المتوقع ان يصل العجز المخطط في موازنة 2023 الى نحو 90 تريليون دينار”، معللا السبب، بانه “نتيجة لارتفاع النفقات العامة الى 225 ترليون دينار مع بقاء الإيرادات العامة على مستوى 134 ترليون دينار”.وأوضح المرسومي ان “خطورة هذا العجز، تكمن في أنه سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي بعدما استنفد الفائض المتحقق عام 2022 والبالغ 22 تريليون دينار في تغطية العجز الفعلي في موازنة”.وكان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين (12 حزيران 2023) على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.وتبلغ قيمة الموازنة للعام الماضي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

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