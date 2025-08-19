خبير اقتصادي:(99.2%)نسبة الرواتب من إيرادات الدولة بسبب الفشل الحكومي والفساد السياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، أن معظم إيرادات النفط الخام تذهب لتغطية الرواتب فقط، محذراً من أن هذا الوضع يقوض إمكانات التطور الاقتصادي ويحد من توفير الخدمات الأساسية للسكان.وقال المرسومي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ،إن “إيرادات النفط تكاد تُخصص بالكامل لتغطية الرواتب، وفقاً للحسابات المالية التي نشرتها وزارة المالية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغت إيرادات تصدير النفط الخام حوالي 45.283 ترليون دينار، بينما بلغ إجمالي الرواتب المدفوعة 44.946 ترليون دينار، بنسبة تغطية وصلت إلى 99.2%”.وأضاف أن هذه الرواتب تشمل تعويضات الموظفين، والمنح والأجور، والرواتب التقاعدية، ورواتب المعينين المتفرغين، وشبكة الحماية الاجتماعية. محذراً من أن هذا الوضع يقوض إمكانات التطور الاقتصادي ويحد من توفير الخدمات الأساسية للسكان.ولمواجهة هذه الأزمة، أوضح الخبير حلين رئيسيين: الأول زيادة الإيرادات العامة سواء من النفط أو من مصادر غير نفطية، والثاني إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة الرواتب الخاصة والمزدوجة ومكافحة الفساد وترشيد النفقات.ولفت المرسومي إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة، فقد تضطر الحكومة إلى خيارات مريرة مثل تخفيض سعر صرف الدينار أو إعادة النظر في الدعم الحكومي، وهي قرارات ستؤثر سلباً على أصحاب الدخول الثابتة والفئات الفقيرة.

