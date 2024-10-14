خبير بالطاقة:من المعيب على العراق استيراد الطاقة من الآخرين

خبير بالطاقة:من المعيب على العراق استيراد الطاقة من الآخرين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المختص في شؤون الطاقة حيدر البطاط، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، انه من المعيب أن يعتمد العراق على استيراد الطاقة من بعض الدول وهو بلد نفطي غني بالموارد الطبيعية.وقال البطاط في حديث صحفي، ان “العراق بلد نفطي غني بالموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز، ومن المعيب أن يعتمد على استيراد الطاقة من الآخرين في حين إن بإمكانه تطوير بنيته التحتية لاستثمار الغاز بالشكل الأمثل لتجنب العراق التدهور البيئي كذلك لتوليد الكهرباء بشكل مستقل ومستدام”.وبين، ان “الاعتماد على استيراد الكهرباء من دول أخرى يعرض العراق لخطر فقدان استقلالية قراره السياسي والاقتصادي، وأي اختلاف في السياسات أو توتر في العلاقات مع الدول المصدرة يمكن أن يتم استغلاله كورقة ضغط لفرض أجندات أو شروط معينة على العراق”.وأضاف البطاط، انه “يجب أن يسعى العراق لتعزيز استغلال موارده الطبيعية بشكل أفضل وتطوير قطاع الطاقة المحلي لضمان استقلاليته وحماية سيادته، كما إن استيراد الكهرباء وإن بدا أرخص على المدى القصير و هذا غير منطقي لولا الفساد المستشري و إلا كيف استورد العراق الكهرباء من الأردن و الأردن يستورد النفط من العراق مثلاً”.وتابع المختص في شؤون الطاقة، ان “الحل الأمثل والمستدام يكمن في الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة المحلي، سواء من خلال بناء محطات جديدة تعتمد على الغاز المحلي أو الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لضمان تحقيق استدامة الطاقة و استقلالية القرار”.

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