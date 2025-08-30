خبير دستوري:السفراء الجدد لا تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الخارجية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الدستوري علي التميمي، السبت، أن قائمة السفراء التي أقرها البرلمان تتضمن أسماءً لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الخارجية الذي تم التصويت عليه سابقًا.وقال التميمي في تصريح  صحفي، إن “قانون الخدمة الخارجية، الذي صوت عليه البرلمان، وضع مجموعة من الشروط الواجب توفرها لاختيار وتعيين سفراء العراق في الخارج”.وأوضح التميمي أن “المادة 9 من القانون حددت شروطًا لتعيين السفراء، تتضمن أن يكون السفير حسن السيرة والسلوك، ويجب أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية، كما يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية معترف بها في مجالات مثل القانون أو السياسة أو الاقتصاد أو اللغات. بالإضافة إلى أن يكون عمره لا يقل عن 35 عامًا وأن يكون قد تخرج من معهد الخدمة الخارجية”.وأشار التميمي إلى أن “بعض الأسماء الواردة في القائمة التي مررها مجلس النواب لا تنطبق عليها هذه الشروط”. وأضاف أنه “يمكن الطعن في هذه التعيينات أمام المحكمة الاتحادية استنادًا إلى المواد 14 و15 و61 و80 من الدستور العراقي”.واختتم التميمي بالتأكيد على أن “الشروط نفسها يجب أن تنطبق على جميع المعينين في القائمة، سواء الـ25% الذين تم تعيينهم وفق نظام الكوتا أو الـ75% الآخرين”.

