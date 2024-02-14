خبير سياسي:العراق جزء من المحور الإيراني وحكومة السوداني مجرد “شعارات”

خبير سياسي:العراق جزء من المحور الإيراني وحكومة السوداني مجرد “شعارات”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستعرض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد العنبر، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، 3 أمثلة “تنسف” الاعتقاد او الاحاديث الحكومية عن ابتعاد العراق عن سياسة المحاور، مؤكدًا ان العراق اصبح جزءًا من الصراع.وقال العنبر، في حديث صحفي، إن “الأمور شبه واضحة ولا تحتاج الى تفسير او تحليل، فعندما يقصف العراق تحت عنوان الرد على هجمات الفصائل التي تستهدف التواجد الأمريكي في العراق، وعندما تنطلق هجمات من الأراضي العراقية تجاه قواعد أمريكية في دول الجوار، وعندما تفشل الحكومة العراقية بإيقاف او الرد على قصف الأراضي العراقية من قبل ايران وامريكا، فهو اصبح جزءا من الصراع وليس بعيدا عن الصراع وصراع المحاور”.وبين ان “شعارات نأي العراق بنفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية، ليست كافية بشكل حقيقي لابعاد العراق عن سياسة المحاور والصراع، فهذا الشعارات يجب ان تطبق على الأرض وفق نتائج يملسها الجميع، فالنجاح ليس بالشعارات، بل العمل بشكل حقيقي على منع ان يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي، والحكومة حتى الان أخفقت بذلك وهذا الامر واضح لدى الجميع”.وخلال 120 يومًا منذ بدء الفصائل بضرب المصالح الامريكية، تعرضت القوات الامريكية في العراق وسوريا والاردن الى اكثر من 160 هجوما، تسببت باصابة اكثر من 180 امريكيا، ردا على اعلان واشنطن اصطفافها مع الكيان الصهيوني في ابادة غزة منذ 17 اكتوبر 2023.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *