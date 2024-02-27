خبير عسكري:العراق معرض للتهديد الجوي لعدم امتلاكه نظاما دفاعيا

خبير عسكري:العراق معرض للتهديد الجوي لعدم امتلاكه نظاما دفاعيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير العسكري جبار ياور ،الثلاثاء، إن “أعداد القوات الأمنية المسلحة العراقية مع ميليشيا الحشد الشعبي وصل عددها إلى مليون و400 ألف، وهذا العدد كافي لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى أو أي تهديد أخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من حيث القدرة الجوية فلحد الآن لم تصل إلى المستوى المطلوب الذي يمكنها من الدفاع عن أي تهديد يواجه العراق، فليس لدى العراق طائرات حربية كافية، والطائرات الموجودة اشترتها بغداد من أمريكا وهي تعتمد على الولايات المتحدة في التجهيز والتصليح وغيرها”.وأشار ياور إلى أنه “فيما يتعلق بطائرات التدريب والنقل العسكري وطيران الجيش “الهليكوبتر” فالعراق لم يصل للقدرة الكافية، ولا يوجد نظام كامل لمراقبة أجواء العراق، ولا يوجد نظام دفاع جوي، وهذا الأمر يشكل تهديدا حقيقيا على وضع البلد في المرحلة القادمة”.

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