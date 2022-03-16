خبير قانوني:إعادة مجالس المحافظات يحتاج موعد لإجراء انتخابها

خبير قانوني:إعادة مجالس المحافظات يحتاج موعد لإجراء انتخابها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، آلية إعادة عمل مجالس المحافظات والجهات التي لها الصلاحية باعادتها للعمل من جديد.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “إعادة مجالس المحافظات الى العمل من جديد يحتاج الى إعادة انتخابها أولا على ان يحدد موعدها من الحكومة القادمة بالتنسيق مع المفوضية”.وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ فانه منح البرلمان رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة ٦١ من الدستور”.وبين ان “مجالس المحافظات باقية بحكم المادة ١٢٢ من الدستور ولا يمكن إلغائها الا بتعديل الدستور، وبالتالي فأن حلها لايعني الغائها، وبالامكان اعادتها الى العمل من جديد كما تم ذكره”.ولفت الى ان “المجالس وبعد حلها لا يحق لها القيام باي عمل من اعمالها، واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب علية القانون ولا قيمة قانونية للقرارات التي تتخذها”. 

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