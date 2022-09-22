خبير قانوني:استقالة النواب الصدريين يحتاج إلى تصويت برلماني

خبير قانوني:استقالة النواب الصدريين يحتاج إلى تصويت برلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، عن إمكانية عودة نواب التيار الصدري بعد قرار المحكمة الاتحادية يوم ٢٨ المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، انه “لايمكن التكهن بقرارات المحكمة الاتحادية ابدا، وان هنالك جملة من الاحتمالات القانونية التي قد تترتب على الامر”، مبينا انه “اذا ما قررت المحكمة الاتحادية رد الدعوى فان جميع الامور تعتبر منتهية بهذا الملف”.واضاف أن “المحكمة اذا ما قررت ضرورة التصويت على الاستقالة توجب على البرلمان ذلك، وهنا يوجب عرض الامر على البرلمان للتصويت عليه واذا ما تم التصويت يتم قبول الاستقالات مع الابقاء على النواب الجدد”.وتابع أن “النواب المستقيلين اذا رفضوا العودة الى البرلمان حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية من دون التصويت على الاستقالة فهنا يبقون كنواب في البرلمان”.

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