خبير قانوني:بإمكان العراق تقديم شكوى ضد إيران وتركيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ملف المياه

خبير قانوني:بإمكان العراق تقديم شكوى ضد إيران وتركيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ملف المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، الثلاثاء،على قدرة العراق للتوجه نحو المجتمع الدولي في حال الوصول الى طريق مسدود مع تركيا وإيران إزاء حصته من المياه، وذلك بهدف ارغام انقرة  وطهران والدول المتشاطئة معه على منحه حقوقه من المياه.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “العراق بإمكانه اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من اجل الحصول على حقوقه المائية من  إيران وتركيا، خصوصا بعد بناء كل منهما السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية”.وأضاف ان “هناك إمكانية للجوء الى محكمة البحار لارغام الدول المتشاطئة على منح العراق حصته المائية او بالإمكان ان تلجئ بغداد الى محكمة العدل الدولية في حال عدم التزام  إيران وتركيا وفي كل الاحوال تكسب القضية”.

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