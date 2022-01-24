خبير قانوني:جهات متعددة مسؤولة عن تدقيق السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية

خبير قانوني:جهات متعددة مسؤولة عن تدقيق السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عن الجهات التي تدقق بحسن “السيرة والسلوك” مرشحي رئاسة الجمهورية.وقال التميمي، في حديث صحفي، ان “كل المرشحين الذين قدموا على منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، يتم تدقيق  حسن “السيرة والسلوك” من قبل جهات حكومية مختصة كـ(النزاهة، الجهات القضائية، وزارة الداخلية، هيئة المساءلة والعدالة) وغيرها، واي مرشح عليه أي ملاحظة من هذه المؤسسات يتم استبعاده من الترشيح”.وبين ان “في كل دورة جديدة، يتم استبعاد الكثير من المرشحين بسبب وجود ملاحظات على سيرهم الذاتية لدى بعض الجهات، ولهذا الدورة الحالية، بكل تأكيد هناك من تم استبعاده بعد ورود تقارير تؤكد وجود ملاحظات على حسن السيرة والسلوك”.

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