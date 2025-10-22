خبير قانوني:لماذا السوداني لايقدم شكوى ضد تركيا في حربها المائية ضد العراق؟؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، إمكانية لجوء العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال تعرضه لحرب تتعلق بالمياه، لافتا إلى أن مثل هذه الحرب تُعد جريمة ضد الإنسانية.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “قطع المياه من قبل الجانب التركي يجيز للعراق حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية نتيجة الضرر الذي لحق به جراء قلة الإطلاقات الواردة إليه من تركيا”.وأضاف أن “تركيا أقامت السدود ومنعت المياه عن العراق، وهو ما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية”، موضحًا أن “حروب المياه تُعد جرائم ضد الإنسانية، وتجيز للعراق اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطلب إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.وبيّن أن “العراق يمتلك الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي لضمان الحصول على حقوقه المائية، فضلًا عن وجود اتفاقيات بين العراق وتركيا تعود إلى أكثر من مئة عام، وآخرها قبل نحو 20 عامًا، تنظم العلاقة في ملف المياه بين البلدين”. 

