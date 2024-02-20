خبير قانوني:مجلس النواب يملك صلاحية حل مجالس المحافظات

خبير قانوني:مجلس النواب يملك صلاحية حل مجالس المحافظات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان مجلس النواب يملك صلاحية حل مجالس المحافظات في حال مخالفتها للدستور.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قانون مجالس المحافظات رقم 21 صريح وواضح في مسألة حل مجالس المحافظة، حيث يمكن لمجلس النواب حلها بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، على ان يقوم المحافظ بعدها بالدعوة لاجراء انتخابات عامة في المحافظة، لحسم امر الحكومة المحلية”.وأضاف ان “البرلمان لديه رقابة على مجالس المحافظات بموجب المادة 2 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ويستطيع وفق المادة 20 و21 من قانون المحافظات ان يحل المجالس في حال اخلت بأي من الواجبات الموكلة اليها او في حال خالفت للقانون والدستور”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *