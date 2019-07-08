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الفساد العراقي بين الأمس واليوم
خماط:استدعاء بعض الوزراء إلى البرلمان بسبب التلكؤ في اعمالهم
خبير قانوني:مجلس النواب يهدد النسيج المجتمعي في مناقشته لقانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية
صالح لجيفري:الحوار الايجابي مع إيران يرسخ السلام في المنطقة
تقرير أمريكي:إيران صاحبة القرار في إدارة الحشد الشعبي وليس عبد المهدي
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نائب: بقاء سطوة العائلات الحاكمة على ملف النفط في الإقليم جريمة اقتصادية وسياسية وأخلاقية
الاقتصاد النيابية:37 مليار دولار قيمة الأراضي المحيطة بالمطار منحت إلى شركة إيرانية مفلسة
نائب:1.5 مليون موظف فائض في ظل حكومات الفساد
الساعدي رئيسا للمجلس الأعلى للمستثمرين العرب
ماكسيموف للعامري:روسيا “مهتمة” في تطوير طاقة العراق
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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