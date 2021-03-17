خبير قانوني:منصب”أمين عام للمحكمة الاتحادية” غير موجود قانونيا وجاء لترضية الأحزاب

خبير قانوني:منصب”أمين عام للمحكمة الاتحادية” غير موجود قانونيا وجاء لترضية الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، استحدث منصب الامين العام للمحكمة الاتحادية حصل للترضية ولا فائدة منه وغير موجود قانونيا في الهيكل الاداري للمحاكم.وقال التميمي في حديث صحفي،ان “مجلس النواب حسنا لجأ الى تعديل القانون القديم لعام 2005 بدل التصويت على القانون الجديد المثير للجدل لحين اجراء الانتخابات ومن ثم اللجوء الى التعديل وتمرير القانون الجديد لكي لا تعطل اجراء الانتخابات”.واضاف ان “التعديل الجديد اضيف له استحداث منصب الامين العام للمحكمة الاتحادية وهو منصب غير موجود بالهيكل الاداري للمحاكم”.واضاف ان “المنصب استحدث للترضية والتوافق السياسي ليس اكثر”، مشيرا الى ان “المنصب ليس بيده اي سلطة والقوانين ستبقى والقرارات تمرر بذات الطريقة ولا فائدة من وجوده”.

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