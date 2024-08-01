خبير قانوني:من حق العراق مقاضاة أمريكا والكويت ووضعهما تحت طائلة الفصل السابع

خبير قانوني:من حق العراق مقاضاة أمريكا والكويت ووضعهما تحت طائلة الفصل السابع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أاكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، امتلاك العراق الحق الكامل بمقاضاة أمريكا والكويت ووضعهما تحت طائلة الفصل السابع لتهديدهما امنه واستقراره وانتهاك سيادته.وقال التميمي في ديث صحفي،، ان “العراق بإمكانه إقامة شكوى في الأمم المتحدة ومجلس الامن ضد الكويت في حال كانت شريكة بالعدوان الأخير على مقرات الحشد الشعبي”.وأضاف ان “لدى العراق اتفاقية مع الولايات المتحدة، مشيرا الى، ان المادة 27 من هذه الاتفاقية تلزم واشنطن بتقديم الحماية للأراضي العراقية، وما حدث مؤخرا من استهداف داخل العراق يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن”.وعبر عن حاجة العراق الى “تحرك دبلوماسي كبير بهذا الاتجاه”.

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