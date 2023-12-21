خبير قانوني: اختيار المحافظ الجديد خلال 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى

خبير قانوني: اختيار المحافظ الجديد خلال 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، آليات تشكيل مجالس المحافظات وإجراءات اختيار المحافظين الجدد للحكومات المحلية في كل محافظة.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس المفوضين سيعلن أسماء الفائزين في كل محافظة بعد انتهاء الطعون بنتائج الانتخابات، وهنا ينتهي دور مفوضية الانتخابات، ليأتي الدور للمحافظات، حيث نصت المادة رقم 7 لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم على قيام المحافظ بدعوة مجلس المحافظة لعقد الجلسة الأولى ليتم خلالها انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه”.وبين ان “الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد تعقد برئاسة اكبر الأعضاء سناً ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية، وبعدها يؤدي أعضاء المجلس والرئيس اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وامام المحافظ”.وبين ان “القانون يفرض على المجلس المشكل حديثاً اختيار المحافظ الجديد خلال مدة 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى، حيث يتم انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة من عدد أصوات المجلس”.

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