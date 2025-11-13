خبير قانوني يطالب رئيس البرلمان الجديد بتطبيق النظام الداخلي والقوانين والنصوص الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الخبير القانوني، المستشار سالم حواس، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، رئيس مجلس النواب الجديد بتطبيق النظام الداخلي والقوانين والنصوص الدستورية الخاصة بمهمات عضو مجلس النواب والتقيد بها داخل اروقة البرلمان حصراً لا في وسائل الاعلام.وقال حواس في بيان ، إن “احكام المادة 61 من الدستور حددت مهام وواجبات عضو مجلس النواب باختصاصات وردت على سبيل الحصر لا المثال ابتعاداً عن المناكفات السياسية والطائفية والمذهبية لاستقطاب جمهورهم، واثارة النعرات الطائفية والقومية وتمزيق النسيج المجتمعي”.وبين حواس أن “احكام الدستور الواردة في المادة 61 نصت على تسعة بنود مهمة تتخللها نصوص واحكام فرعية كثيرة منها (تشريع القوانين الاتحادية، أضافة الى الرقابة على اداء السلطة التنفيذية)، وهما اهم محورين اساسيين دستوريين يمارسهما النائب داخل قبة البرلمان لا في الفضائيات والسوشل ميديا)”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تشكيل البرلمان الجديد، لتذكير الجميع بأهمية الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية بما يضمن ممارسة المسؤوليات البرلمانية بشكل دستوري وسليم.

