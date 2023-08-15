خبير مائي:تركيا مستمرة في إذلال العراق لضعف السوداني وإطاره الحاكم

خبير مائي:تركيا مستمرة في إذلال العراق لضعف السوداني وإطاره الحاكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير في قطاع المياه والزراعة عادل المختار، الثلاثاء، ان تركيا خفضت ايرادات مياه نهر دجلة الى اقل من 200م 3.وقال المختار في حديث صحفي، ان “تركيا خفضت ايرادات مياه نهر دجلة الى اقل من 200م 3 والفرات الى اقل من 150م3 وهي تشكل مستويات حرجة للغاية في المشهد العراقي بعدما كانت المعدلات تصل الى 500 م3 بنفس التوقيات من السنوات الماضية”.واضاف المختار رغم ان الصادرات التركية للعراق تفوق 20 مليار دولار سنويا وقواتها في الشمال العراقي منتهكة سيادة البلد لكن حكومة السوداني وإطارها الحاكم لم يتخذوا أي إجراء  بشأن المخالفات التركية للقانون الدولي في ملف المياه وانتهاك السيادة العراقية من خلال تقديم شكاوى الى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية ذات العلاقة وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية معها. 

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