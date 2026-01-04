خبير مالي: ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب الرسوم الجمركية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير المالي محمود داغر، اليوم الأحد، أن الرسم الجمركي وراء ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية ببغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال داغر في حديث صحفي، الذي كان يشغل أيضا مدير سابق في البنك المركزي العراقي إن “تطبيق الرسم الجمركي المسبق لأغراض التحويل، وراء ارتفاع الدولار إزاء الدينار في الأسواق المحلية”.

وأضاف أن “التجار مطلوب منهم جلب التصريحة الجمركية (البيان الجمركي) من نظام (اسيكودا) قبل أن يجري تحويل مصرفي لهم، وبالتالي فإنهم يلجأون إلى السوق للحصول على الدولار”.

وارتفع الدولار إزاء الدينار بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية ليصل اليوم إلى 145 الف دينار، لكل 100 دولار.