ائتلاف المالكي: أحزاب الحشد ونوابها من تختار المرشح لرئيس الحكومة المقبلة
مصدر إطاري: السوداني والعبادي الأقرب لرئاسة الحكومة المقبلة
الإطار: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد يوم الثلاثاء المقبل
ائتلاف المالكي: صعوبة حسم التصويت على منصب رئيس الجمهورية في الجولة الاولى
مصدر سياسي كردي: تعيين شاخة وان رئيسا لكتلة حزب بارزاني في البرلمان
خبير مالي: ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب الرسوم الجمركية
تركيا: من فوائد الحصار المائي على العراق ارتفعت صادراتنا الى أكثر من (11) مليار دولاراً خلال 11 شهراً
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لليوم السابع على التوالي
مرصد اقتصادي:انعدام آمال الحكومة الإطارية في سد العجز المالي من خلال ارتفاع اسعار النفط
مستشار حكومي: مصرف الرافدين الجديد سيمتلك رؤوس أموال عالية الكفاءة
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
الرئيس رشيد: الشهادة من أجل إيران الحبيبة شرف عظيم!!!!!
السفير الإيراني: حماية النظام السياسي في العراق من مسؤولية بلادي!
الإطار الإيراني: أمريكا قالت للمرجعية لا علاقة لنا بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة
مصدر مطلع: الأسدي أو المندلاوي احدهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وإيران هي القرار
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
