خبير نفطي:الوضع في البلاد لن يتحمل رفع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة

خبير نفطي:الوضع في البلاد لن يتحمل رفع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير النفطي حمزة الجواهري، الخميس، الحكومة من مغبة رفع  التفاؤل بشأن أسعار النفط خلال موازنة العام الجاري، مبينا ان انتهاء موسم الشتاء والازمة الروسية سيؤدي لانخفاض في أسعار النفط.وقال الجواهري في تصريح  صحفي، إن “الوضع في البلاد لن يتحمل الزخم الحاصل في رفع النفقات التشغيلية ولا يمكن الاعتماد على أسعار تخمينية مرتفعة للنفط خلال الموازنة المقبلة”. وأضاف ان “العراق اقتصاده ريعي وبحاجة الى تخفيض منخفض لمنع أي صدمة اقتصادية قد تجر البلاد برمته الى هاوية”،  وتابع الجواهري ان” السعر العادل للبرميل يجب ان لا يتجاوز الـ 40 دولار كون الازمة الروسية والشتاء الأوروبي في نهايتهما ما يخفض الطلب على النفط”. وتراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.

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