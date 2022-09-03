خبير نفطي:تهريب مليون برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية مقابل “سكوت” الكاظمي

خبير نفطي:تهريب مليون برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية مقابل “سكوت” الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- مع مرور سبعة اشهر على اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن منع بيع نفط دون اشراف بغداد تشير الاحصائيات الى بيع الإقليم نحو ربع مليار برميل من النفط خلال تلك الفترة دون تحرك حكومي. وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في تصريح صحفي، ان “نفط الاقليم يتم بيعه الى تركيا ودولا اخرى بضمنه الكيان الصهيوني بشكل يومي دون تحرك حكومي”. وأضاف الجواهري، ان “نحو مليون برميل من النفط يتم تهريبه يوميا بضمنها 650 الف برميل بشكل معروف والمتبقي يتم بيعه عبر الصهاريج ومن ثم الى تركيا وموانئ العالم اي بحدود 30 مليون برميل شهريا دون استفادة من الحكومة المركزية”. واشار الى ان “الفساد في وصل الى مراحل غير مسبوقة بملف بيع نفط الإقليم وهي المستفيدة الوحيدة من إيقاف نفط البصرة في حال الاضطراب الأمني”.ولفت الى ان “مجموع ما تم تصديره من النفط منذ تاريخ 2022-02-15  وهو اليوم الذي صدرت به المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان والغاءه قد بلغ 210 مليون برميل من النفط وبمبلغ يتجاوز الـ 20 مليار دولار بحسب الاسعار العالمية المرتفعة”.

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