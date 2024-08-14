خبير نفطي:(15) مليار دولار سنوياً خسائر العراق جراء توقف تصدير النفط من الإقليم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير بشؤون النفط الغاز، جكر عزيز هركي، اليوم الثلاثاء، خسائر تعليق تصدير نفط إقليم كردستان، مؤكداً إنها بلغت نحو 15 مليار دولار

وقال عزيز في تصريح صحفي، إن “تعليق صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي؛ أثر سلباً على صناعة النفط والغاز في العراق والإقليم

“.

وأضاف: “تخسر الحكومة العراقية أكثر من 900 مليون دولار شهرياً بسبب توقف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، ليصل إجمالي الخسارة إلى نحو 15 مليار دولار