خبير يحذر من اتفاق نفطي مبطن بين بغداد وأربيل

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاثنين , من وجود اتفاق مبطن بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بشأن زيادة نسبة انتاج اقليم كردستان النفطي, مشيرا إلى أن الانتاج ارتفع من 150 ألف ب/ي الى 400ألف ب/ي خلال يوم واحد.وقال الجواهري في تصريح صحفي له اليوم، إن “اعلان الاقليم برفع انتاجه النفطي من 150 ألف ب ي الى 400 ألف ب ي خلال يوم واحد فيه شك كبير”.وتساءل الجواهري “كيف يمكن للاقليم ان يطور انتاجه خلال يوم واحد من 150 ألف ب/ي الى 400 ألف ب/ي في حين انه لدينا 17 حقل كبير نعمل على تطويرها للحصول على زيادة في الانتاج لـ 250 ألف سنويا؟”.واشار الجواهري إلى أن “تلك الزيادة ناجمة عن حصول كردستان من نفط كركوك”, لافتا إلى أن “هذه الزيادة تشير الى وجود اتفاق مبطن وغير معلن بين حكومتي المركز والاقليم.