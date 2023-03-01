خدعة الفشل الأميركي في العراق

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مصدر سياسي:تعيين (أحمد الصدر) قنصلا في السفارة العراقية في لندن لتأهيله رئيسا للحكومة القادمة
وزارة الهجرة تعلن عن عودة 1637 نازحا من السليمانية إلى مناطق سكناهم
النزاهة تؤكد على أهمية العمل الجاد في مكافحة آفة الفساد
إيران مازالت مصرّة على قطع المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا والإطار الشيعي “ساكت”
النفط النيابية:بناء مصاف جديدة وتأهيل القديمة سيوفر لخزينة الدولة 1.5 مليار دولار سنويا
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الكرملين:لن نستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية حتى تستمع واشنطن لموقفنا
أوكرانيا:لا سلام مع روسيا
بوتين:الغرب يريد تصفية روسيا وعلينا النظر في القدرات النووية للناتو
بالفديو.. ظهور حفرة عملاقة في تركيا بعد الزلزال
نيبينزيا:الغرب مستعد التضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا
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إيران مازالت مصرّة على قطع المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا والإطار الشيعي “ساكت”
النفط النيابية:بناء مصاف جديدة وتأهيل القديمة سيوفر لخزينة الدولة 1.5 مليار دولار سنويا
الموارد المائية:السوداني من يتحمل مسؤولية التفاوض مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه
اليوم..البنك المركزي باع (233) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد
نائب ينتقد حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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مصدر سياسي:تعيين (أحمد الصدر) قنصلا في السفارة العراقية في لندن لتأهيله رئيسا للحكومة القادمة
سلامي للولائي العباسي:لاحدود بين العراق وإيران!
الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
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