خراب العراق المالكي يدافع عن الخونة

خراب العراق المالكي يدافع عن الخونة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، الأحد (12 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الجلوس مع المتظاهرين المحتجين على قطع رواتب رفحاء وحل مشاكلهم.وذكر المالكي في تغريدة على “تويتر”، أن العراق يمر بظروف صعبة، واتمنى على رئيس الوزراء الجلوس مع المتظاهرين من (ثوار الانتفاضة) لإيجاد حل لمشكلتهم، وأن لا تتحول الى ازمة إضافية”.وأكد المالكي “على عدم العنف في مواجهة المظاهرات، لأنها ستتطور، ووضع البلد لا يسمح”.وفي وقت سابق من اليوم، أقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، على إغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.وقال مصدر أمني في حديث ، إن “الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء”.ورفحاء هم مجموعة من خونة العراق قاموا مع الحرس الثوري الايراني بحرق مؤسسات الدولة وقتل الجنود العراقيين في عام 1991 بامر من إيران.

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