خراب العراق سائرون تطالب بحصتها من مناصب الدرجات الخاصىة

خراب العراق سائرون تطالب بحصتها من مناصب الدرجات الخاصىة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت (13 حزيران 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحسم ملف الهيئات المستقلة وتسليمها بحسب الحصص.وقال عليوي في حديث صحفي، إن “الكاظمي تعهد في جدول اعمال حكومته ان تكون الهيئات المستقلة ضمن اولياته من خلال اجراء تغييرات وتعديلات على رؤسائها، واختيار شخصيات من الاحزاب بحسبب الحصص، لتتمكن الحكومة الجديدة من تطبيق برنامجها على اتم وجه”.واضاف أن “اختيار الشخصيات لا بد ان يكون وفق المحاصصة السياسية “.

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