خرخاشة بدر..اسقرار العراق “بإخراج القوات الأمريكية”

خرخاشة بدر..اسقرار العراق “بإخراج القوات الأمريكية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، ان تحقيق الاستقرار الداخلي في العراق مرهون بخروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية، لافتا الى ان وجود تلك القوات يعد انتهاكا للسيادة وداعم للمجاميع الارهابية.وقال الكعبي في حديث صحفي، ان “تعزيز استقرار العراق مرهون بخروج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على اراضيه في مختلف المحافظات”.واضاف ان “ العراق سيحقق استقرار امنيا بخروج القوات الاجنبية من اراضيه، خاصة ان هناك مجاميع ارهابية تحاول زعزعة الاستقرار وتدعم من تلك القوات”.وبين ان “التواجد الاجنبي على ارض العراق يمثل خرقا للسيادة، اضافة للانتهاكات التي تقوم بها بين الحين والاخر حيث ان بعضها داعم للارهاب”. 

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