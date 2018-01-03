خسارة العراق أمام المنتخب الاماراتي

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مفوضية الانتخابات تتوقع تسجيل 30 تحالفاً انتخابياً خلال الأيام المقبلة
الجبوري:البرلمان سيستمر بعمله لحين إقرار قانوني الموازنة والانتخابات
مصدر:انجاز المرحلة الأولى من تدقيق رواتب موظفي الإقليم
مصدر برلماني:استضافة العبادي لمناقشة 3 قوانين خلافية بينها موازنة 2018
المطلبي:شركة فرنسية ستتولى الإشراف والتخطيط لأمن بغداد
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مصدر:انجاز المرحلة الأولى من تدقيق رواتب موظفي الإقليم
المنافذ الحدودية:عدم التوصل إلى إتفاق بشأن المنافذ الحدودية مع كردستان
ائتلاف المالكي:نرفض المساعدة”الخليجية”لإعمار المدن العراقية!
العبادي يدعو الإقليم بعدم هدر المال العام ويعلن عن الخطة الوطنية لإعمار العراق
النزاهة النيابية: 350 مليار دولار حجم تهريب الأموال من خلال نافذة البنك المركزي!
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