خسارة العراق أمام المنتخب الاماراتي

خسارة العراق أمام المنتخب الاماراتي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – تأهل المنتخب الاماراتي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج رقم 23 المقامة حالياً بالكويت لمواجهة نظيره العماني، وذلك بعد تغلبه على المنتخب العراقي 4/2 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء امس الثلاثاء، باستاد جابر الدولي في إطار مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، وذلك بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، حيث كان المنتخب العراقي الافضل في الشوط الأول، بينما كان المنتخب الاماراتي الأفضل في الشوط الثاني، حيث كان الامارات الأخطر في الشوط الثالث والعراق الأفضل في الشوط الرابع.الشوط الأول سيطرت عليه حالة من الحذر على الفريقين في النصف ساعة الأولى، حتى بدأ المنتخب العراقي بمرور الوقت السيطرة على منطقة وسط الملعب، وبدأ في تنظيم أكثر من هجمة على مرمى نظيره الاماراتي وإن لم تشكل خطورة حقيقية.وفي الشوط الثاني، ظل الوضع على ماهو عليه من سيطرة متبادلة بين الفريقين اللذين فشل كل منهما في حل طلاسم دفاع منافسه.وفي الشوطين الاضافيين، بدأ العراق بقوة وأهدر أكثر من فرصة، بعدها هدأت الامور في الملعب حتى لجأ الفريقين لركلات الترجيح.وفي ركلات الترجيح سجل للامارات كل من علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وخميس اسماعيل ومحمد المنهالي ، وأحرز للعراق كل من سعد الأمير وأمجد عطوان وأضاع علاء الزهرة وهمام طارق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *